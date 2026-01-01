Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виктор Салтыков
Киноафиша Виктор Салтыков

Виктор Салтыков

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Виктора Салтыкова: вечная классика музыки

Виктор Салтыков – известный советский и российский певец, чье имя стало символом отечественной эстрады. Благодаря своему уникальному голосу и харизме, он завоевал сердца многих поклонников на протяжении более 40 лет.

Золотой фонд репертуара

Солист таких iconic групп, как «Форум» и «Электроклуб», имеет в своем арсенале множество хитов, которые стали настоящими классиками. Песни «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Улетели листья», «Ты замуж за него не выходи» и «Берега любви» звучат на каждом ретро-концерте и по сей день.

Творческая деятельность

Виктор активно участвует в различных творческих и концертных проектах и продолжает радовать зрителей. В 2021 году он стал победителем музыкального шоу «Ты - СуперСтар» на НТВ, а сейчас принимает участие в «Суперстар! Битва сезонов». Его концерты привлекают внимание зрителей всех возрастов и всегда проходят с большим успехом.

Эмоциональная связь с залом

Выступления Виктора Салтыкова оставляют незабываемые впечатления. Артист не только радует своим голосом, но и мастерски взаимодействует с аудиторией, находит нужные слова и делится своими эмоциями. Его концерты – это всегда праздник музыки и искреннего общения с публикой.

Купить билет на концерт Виктор Салтыков

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
3 ноября вторник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2000 ₽
4 ноября среда
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 2000 ₽

В ближайшие дни

К юбилею Александра Зацепина
6+
Классическая музыка Эстрада

К юбилею Александра Зацепина

29 мая в 19:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Любимые сказки Редьярда Киплинга. Концерт ГЭСО для детей
6+
Классическая музыка

Любимые сказки Редьярда Киплинга. Концерт ГЭСО для детей

14 июня в 12:00 Филармония им. Пономаренко
Билеты
Кубанские казаки на ярмарке
6+
Фолк

Кубанские казаки на ярмарке

19 июня в 19:00 Филармония им. Пономаренко
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше