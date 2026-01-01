Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Barcelona Flamenco Ballet. Ромео и Джульетта
Киноафиша Barcelona Flamenco Ballet. Ромео и Джульетта

Barcelona Flamenco Ballet. Ромео и Джульетта

6+
Возраст 6+

О концерте

Ромео и Джульетта: новая интерпретация классической трагедии от «Барселона Фламенко Балет»

«Барселона Фламенко Балет» (Barcelona Flamenco Ballet - BFB) представляет свой самый амбициозный проект — «Ромео и Джульетта». Этот спектакль переосмысливает бессмертное произведение Уильяма Шекспира и затрагивает вечные темы любви и ненависти, семейных конфликтов и поиска идентичности.

Спектакль соединяет страсть фламенко с современным танцем и элементами джаза, создавая новое и оригинальное искусство. Это смешение жанров позволяет глубже понять страдания и страсть главных героев. Трагедия о двух влюблённых, которые противостоят вражде своих семей, становится символом несчастной любви.

Танец как выражение эмоций

История Монтекки и Капулетти разворачивается в уникальном танцевальном формате. Каждый шаг танцоров передает тонкости соперничества и метафоры внутренней борьбы. Фламенко здесь становится средством самовыражения, отражая радость и боль, а современный танец вносит в хореографию новаторский дух.

Музыка как катализатор чувства

Музыка в спектакле варьируется от ностальгических мелодий до ярких импровизаций, создавая захватывающую атмосферу. Богатый инструментальный состав музыкантов оживляет партитуру и передает ту же неуверенность и страсть, что и главные герои. Синтез жанров разрушает барьеры, заставляя зрителей ощутить силу эмоций.

Интерактивный театральный опыт

«Ромео и Джульетта» стремится сократить дистанцию между публикой и сценой за счет театральных моментов прямого взаимодействия. Зрители становятся активными участниками трагедии, ощущая связь с действием и переживаниями на сцене. Такой подход создает современный и личный опыт.

Визуальное искусство спектакля

Костюмы и декорации в «Ромео и Джульетте» также играют важную роль, отражая внутренние и внешние конфликты персонажей. Каждая деталь изображает двойственность любви и ненависти, создавая визуально насыщенное пространство для зрителя.

«Барселона Фламенко Балет» продолжает революционизировать танцевальную сцену, адаптируя классические произведения к традиции фламенко. Их постановка «Ромео и Джульетта» обещает стать значительным творческим событием, открывающим новые горизонты для театрального искусства.

Купить билет на концерт Barcelona Flamenco Ballet. Ромео и Джульетта

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
8 октября четверг
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1800 ₽
27 октября вторник
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2000 ₽
29 октября четверг
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Илья Папоян
6+
Классическая музыка

Илья Папоян

3 января в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 1000 ₽
Пикник
12+
Рок

Пикник

28 ноября в 19:00 Ледовый дворец
от 2000 ₽
Без особенностей: Денис Антипов
18+
Юмор

Без особенностей: Денис Антипов

30 августа в 20:00 Поправка
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше