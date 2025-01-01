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Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Театр комедии им. Акимова 6+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Аленький цветочек в Театре комедии им. Акимова

Театр комедии им. Акимова представляет волшебное представление по мотивам любимой сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Спектакль поставил главный режиссер Театра кукол-марионеток имени Е.С. Деммени, Эдуард Гайдай.

Описание:

Эдуард Гайдай, известный своей способностью превращать классические сказки в захватывающие театральные шоу, привносит в «Аленький цветочек» новое дыхание. Его постановка — это не просто адаптация, а синтетическое зрелище, которое погружает зрителя в волшебный мир сказки.

Что вас ждет:

  • Выразительная сценография: Каждый элемент декорации тщательно продуман, чтобы создать атмосферу волшебства и сказки.
  • Веселые стихи и шутливые арии: Музыкальные номера и тексты добавляют легкости и юмора в спектакль.
  • Сцены волшебных превращений: Яркие и эффектные моменты, которые завораживают и удивляют.
  • Современная музыка и оригинальная хореография: Эти элементы умело вплетаются в сюжет, подчеркивая его главный смысл.

Главная идея:

Постановка раскрывает вечную тему: настоящая любовь и искренние чувства способны победить любое зло. Это послание пронизывает весь спектакль, предлагая зрителям не только развлечение, но и глубокую мораль.

Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу, которое подарит вам и вашим детям настоящую сказку в современном исполнении!

Режиссер
Эдуард Гайдай
В ролях
Алексей Макрецкий
Татьяна Воротникова
Елизавета Александрова
Олеся Бережная
Дария Лятецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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12:00 от 300 ₽
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Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
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12:00 от 300 ₽
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Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

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