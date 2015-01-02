Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэри Поппинс с нами!
Киноафиша Мэри Поппинс с нами!

Спектакль Мэри Поппинс с нами!

6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи «Мэри Поппинс с нами»

Мэри Поппинс — самая знаменитая няня в мире, строгая волшебница и «Леди Совершенство», покорившая сердца детей и взрослых! В России популярность ей принес фильм «Мэри Поппинс, до свидания!» с культовыми песнями Максима Дунаевского. Теперь у зрителей Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина есть уникальная возможность увидеть любимую историю в живом исполнении — со знакомыми мелодиями, англиейских костюмами и захватывающими интерактивными эффектами.

История, полная чуда

Семейство Бэнкс нуждается в гувернантке: избалованных детей, Джейн и Майкла, не устраивают прежние няни. Но однажды на пороге их дома появляется Мэри Поппинс — уверенная, загадочная, с зонтиком и саквояжем. Она умеет оживлять пуговицы взглядом, ездить вверх по перилам и превращать микстуру в лакомство. Этот спектакль раскрывает не только приключения героев, но и скрытые миры детской фантазии. Юные зрители получат настоящее удовольствие, а взрослые вспомнят детские мечты и добрую сказку.

Волшебный мир на сцене: новые технологии и классика

Для создания атмосферы лондонских улиц и удивительных приключений Мэри Поппинс в постановке применяются новейшие 3D-технологии, а также оригинальные интерактивные элементы. Мэри будет не просто перемещаться по сцене, а парить над зрительным залом, соединяя сказку и реальность. Классические песни — «33 коровы», «Леди Совершенство» и «Ветер перемен» — оживут на сцене, пробуждая воспоминания у родителей и вызывая восторг у детей.

Создатели спектакля и атмосфера Лондона

Постановкой руководит талантливый режиссёр Василий Заржецкий, а художник-постановщик Юлия Гольцова, известная по работам в петербургских спектаклях, создала поистине английскую атмосферу добропорядочного Лондона. Всё, от костюмов до сценографии, выполнено с изысканным вниманием к деталям и традициям классической Англии.

Спектакль для всей семьи

«Мэри Поппинс с нами» — это постановка, которая дарит радость зрителям любого возраста. В её центре — идея о том, что чудеса могут случаться и в реальной жизни, если не забывать о детских мечтах.

Режиссер
Василий Заржецкий
В ролях
Мария Елизарова
Анастасия Шведова
Анна Позднякова
Александр Чернышев
Иван Васильев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
15:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
15:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
15:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
17:00 от 800 ₽

Фотографии

Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами! Мэри Поппинс с нами!

В ближайшие дни

Мой бедный Марат
16+
Премьера Драма
Мой бедный Марат
14 августа в 19:00 Мастерская
от 1400 ₽
Я была счастлива, счастлива, счастлива…
16+
Моноспектакль
Я была счастлива, счастлива, счастлива…
23 августа в 18:00 Artstandart
от 1500 ₽
Дядя Ваня
16+
Драма
Дядя Ваня
29 ноября в 19:00 Выборгский ДК
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше