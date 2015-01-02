Спектакль Мэри Поппинс с нами!

Музыкальный спектакль для всей семьи «Мэри Поппинс с нами»

Мэри Поппинс — самая знаменитая няня в мире, строгая волшебница и «Леди Совершенство», покорившая сердца детей и взрослых! В России популярность ей принес фильм «Мэри Поппинс, до свидания!» с культовыми песнями Максима Дунаевского. Теперь у зрителей Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина есть уникальная возможность увидеть любимую историю в живом исполнении — со знакомыми мелодиями, англиейских костюмами и захватывающими интерактивными эффектами.

История, полная чуда

Семейство Бэнкс нуждается в гувернантке: избалованных детей, Джейн и Майкла, не устраивают прежние няни. Но однажды на пороге их дома появляется Мэри Поппинс — уверенная, загадочная, с зонтиком и саквояжем. Она умеет оживлять пуговицы взглядом, ездить вверх по перилам и превращать микстуру в лакомство. Этот спектакль раскрывает не только приключения героев, но и скрытые миры детской фантазии. Юные зрители получат настоящее удовольствие, а взрослые вспомнят детские мечты и добрую сказку.

Волшебный мир на сцене: новые технологии и классика

Для создания атмосферы лондонских улиц и удивительных приключений Мэри Поппинс в постановке применяются новейшие 3D-технологии, а также оригинальные интерактивные элементы. Мэри будет не просто перемещаться по сцене, а парить над зрительным залом, соединяя сказку и реальность. Классические песни — «33 коровы», «Леди Совершенство» и «Ветер перемен» — оживут на сцене, пробуждая воспоминания у родителей и вызывая восторг у детей.

Создатели спектакля и атмосфера Лондона

Постановкой руководит талантливый режиссёр Василий Заржецкий, а художник-постановщик Юлия Гольцова, известная по работам в петербургских спектаклях, создала поистине английскую атмосферу добропорядочного Лондона. Всё, от костюмов до сценографии, выполнено с изысканным вниманием к деталям и традициям классической Англии.

Спектакль для всей семьи

«Мэри Поппинс с нами» — это постановка, которая дарит радость зрителям любого возраста. В её центре — идея о том, что чудеса могут случаться и в реальной жизни, если не забывать о детских мечтах.