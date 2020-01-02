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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

16+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Балет «Анна Каренина» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

В Краснодарском музыкальном театре «Премьера» состоится долгожданный балет «Анна Каренина». Это произведение, основанное на знаменитом романе Льва Толстого, рассказывает о сложной судьбе главной героини и её борьбе за счастье в мире, полном предрассудков и общественного осуждения.

Сюжет

Все начинается в доме Облонских. Степан Аркадьевич (Стива) попадает в неприятную ситуацию, будучи уличенным в измене своей женой. В это время его сестра, Анна Каренина, отправляется в Москву, чтобы помирить супругов. В поезде она знакомится с графиней Вронской, матерью Алексея Вронского, который вскоре становится её возлюбленным.

Константин Левин, друг Облонского, также приезжает в Москву с намерением сделать предложение княжне Кити Щербацкой. Однако на московском вокзале судьба сводит его с соперником – графом Вронским. Первое столкновение Анны и Вронского произойдет на балу, где они увлекаются друг другом, что станет началом их трагической истории.

Трагедия любви

Анна, пытаясь сохранить семью, возвращается к мужу и сыну, однако сердце её принадлежит Вронскому. После ряда драматических событий, включая рождение их дочери и предательство общества, Анна принимает судьбоносное решение покинуть дом и уехать с Вронским в Италию. Однако тоска по сыну заставляет её вернуться в Россию, где её ждет только общественное осуждение и внутренние страдания.

Что ожидать на спектакле

Балет «Анна Каренина» в Краснодаре обещает стать ярким событием театрального сезона. Зрители увидят не только мастерское исполнение артистов, но и впечатляющую хореографию, которая передаст всю напряженность и трагизм истории. Каждый номер будет наполнен эмоциями, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу, отражающую эпоху и внутренние переживания героев.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого спектакля, который затрагивает важные темы любви, преданности и человеческой судьбы. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 2 ноября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
14:00 от 800 ₽
Краснодар, 3 ноября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
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Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина

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