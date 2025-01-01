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Карлик Нос
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Спектакль Карлик Нос

Постановка
Новый театр кукол 0+
Режиссер Борис Ходырев
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о Карлике Носе: семейный спектакль для всех поколений

Приглашаем вас на спектакль «Карлик Нос» — трогательную историю о дружбе, любви и самопожертвовании. Эта сказка, написанная Вильгельмом Гауфом, рассказывает о приключениях Карлика Носа и его верной подруги Мими. В центре сюжета — процесс воспитания чувств и преодоление невзгод, которые закаляют душу и раскрывают в ней глубины человечности.

О произведении

«Карлик Нос» — одна из тех сказок, которая сопровождает нас с детства, оставляя яркие воспоминания. Гауф создал произведение, пронизанное сентиментальностью и мистицизмом. В нем органично переплетаются возвышенные чувства и жестокие испытания, что позволяет зрителю глубже понять душевную красоту и доброту.

Тематика и мораль

Спектакль рассказывает о мальчике, готовом пожертвовать собой ради тех, кого он любит. Это история о том, как истинная доброта и самопожертвование могут преодолеть любые преграды. Она затрагивает важные темы дружбы, любви и человеческих ценностей, что делает её актуальной для зрителей всех возрастов.

Почему стоит посетить

«Карлик Нос» — не просто спектакль, а настоящая семейная сказка, которая научит детей и взрослых важности доброты и взаимопомощи. Уникальная постановка, захватывающая музыка и яркие костюмы создадут незабываемую атмосферу. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и почувствовать всю силу настоящей дружбы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
11:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽

Фотографии

Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос Карлик Нос

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