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Анна Каренина
Билеты от 2000₽
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 5 часов 30 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Любовь и ее грани в знаменитом романе Льва Толстого

Режиссер Олег Анищенко поставил спектакль по мотивам романа Льва Толстого, бережно сохранив основные сюжетные линии: Анна – Вронский, Анна – Каренин, Кити – Левин, Долли – Стива. История разворачивается вокруг Анны, чья всепоглощающая страсть не только терзает её саму, но и разрушает всё вокруг. Охваченная отчаянием и максимализмом, Анна забывает о правилах и законах, существующих в обществе.

Гротеск и хореография

Не искажая мысль Толстого, режиссер добавил в постановку легкий гротеск, дополнил её необычной хореографией и видеопроекциями, которые усиливают драматизм происходящего.

Любовь и её грани

«Мы сосредоточились именно на любовных линиях, поскольку понятия “уважение”, “дружба” или “предательство” понятны большинству одинаково. А вот любовь каждый трактует по-своему. Почему она одних делает счастливыми, других несчастными, а третьих толкает на саморазрушение? Мы хотели исследовать, что любовь значит для Анны, Вронского, Каренина, Левина, Кити, Стивы, Долли», — рассказывает Олег Анищенко.

Спектакль предлагает зрителю задуматься о многогранности любви и её влиянии на человеческие судьбы.

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Любовь Ярлыкова
Алексей Матошин
Александр Загоскин
Максим Метельников
Вадим Соколов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 2000 ₽

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