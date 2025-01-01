Спектакль Анна Каренина

Любовь и ее грани в знаменитом романе Льва Толстого

Режиссер Олег Анищенко поставил спектакль по мотивам романа Льва Толстого, бережно сохранив основные сюжетные линии: Анна – Вронский, Анна – Каренин, Кити – Левин, Долли – Стива. История разворачивается вокруг Анны, чья всепоглощающая страсть не только терзает её саму, но и разрушает всё вокруг. Охваченная отчаянием и максимализмом, Анна забывает о правилах и законах, существующих в обществе.

Гротеск и хореография

Не искажая мысль Толстого, режиссер добавил в постановку легкий гротеск, дополнил её необычной хореографией и видеопроекциями, которые усиливают драматизм происходящего.

Любовь и её грани

«Мы сосредоточились именно на любовных линиях, поскольку понятия “уважение”, “дружба” или “предательство” понятны большинству одинаково. А вот любовь каждый трактует по-своему. Почему она одних делает счастливыми, других несчастными, а третьих толкает на саморазрушение? Мы хотели исследовать, что любовь значит для Анны, Вронского, Каренина, Левина, Кити, Стивы, Долли», — рассказывает Олег Анищенко.

Спектакль предлагает зрителю задуматься о многогранности любви и её влиянии на человеческие судьбы.