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Смех лангусты
Билеты от 1500₽
Киноафиша Смех лангусты

Спектакль Смех лангусты

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Смех лангусты» по пьесе Джона Маррелла – драма о жизни и любви в московском Театре Сатиры

Театр Сатиры приглашает зрителей на спектакль «Смех лангусты», основанный на одноименной пьесе Джона Маррелла. Этот захватывающий драматический рассказ погружает нас в мир человеческих отношений, где любовь, смех и трагедия переплетаются в единое целое.

О спектакле

«Смех лангусты» – это произведение, которое заставляет задуматься о сложностях жизни. Пьеса была написана Джоном Марреллом, известным своим уникальным стилем и умением поднимать важные вопросы. Спектакль подходит для зрителей старше 12 лет и обещает быть как эмоционально насыщенным, так и зрелищным.

Когда и где

Спектакль пройдет на сцене Театра Сатиры, который славится своими яркими постановками и профессиональными актерами. Уточните расписание на сайте театра, чтобы не пропустить это важное событие.

Интересные факты

  • Джон Маррелл – не только драматург, но и сценарист, его работы часто ставятся на театральных сценах по всему миру.
  • Театр Сатиры известен своими экспериментальными постановками и креативным подходом к классическим произведениям.

Не упустите возможность увидеть «Смех лангусты» в исполнении талантливых актеров. Это спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит поразмышлять о важных аспектах жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
19 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
3 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
23 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
2 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
22 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
14 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

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