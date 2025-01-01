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Театр
Билеты от 1500₽
Киноафиша Театр

Спектакль Театр

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Джулии Ламберт на сцене Современника

На грани чеховского психологизма и оттенков сумасшествия, Джулия Ламберт, прима английского театра, живет в непростом мире, где сложно отделить её истинное «я» от сценических образов. Она — любимица публики, которая привыкла блистать не только на сцене, но и в жизни.

О спектакле

Спектакль «Театр» — это не просто представление, это театр в театре и театр о театре. В нем участвует 33 актера, 9 музыкантов и даже собака по кличке Груша. Зрители смогут насладиться немым кино и музыкальным многоголосием, а также контрастами черно-белой палитры, где всполохи красного пламени прорываются сквозь аскезу.

Темы и стили

Спектакль затрагивает сложные темы саморефлексии и личной идентичности, заставляя зрителей задуматься о том, где заканчивается актер и начинается человек. Сцены, демонстрирующие курение табака, добавляют глубины, но не забывайте: курение вредит вашему здоровью.

Интересные факты

Джулия Ламберт — персонаж, который вдохновлен творчеством таких мастеров, как Антон Чехов и Фёдор Достоевский. Это подчеркивает богатство и многогранность спектакля, который обещает стать настоящим театральным событием.

Не упустите возможность увидеть «Театр» и погрузиться в мир, где реальность и игра переплетаются самым неожиданным образом!

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Мария Ситко
Татьяна Корецкая
Марина Феоктистова
Александр Хованский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Театр Театр Театр Театр Театр

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