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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского на сцене РАМТа

Балет "Щелкунчик" П.И. Чайковского — это не просто спектакль, а настоящая классика, полюбившаяся многим поколениям зрителей. Основанный на новелле немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", он переносит нас в атмосферу волшебного рождественского вечера в небольшом немецком городке.

Музыка, полная чудес

Музыка Чайковского — это сердце балета. Она не только создает атмосферу праздника, но и погружает зрителей в мир детских снов и чудес. Композитор мастерски передает эмоции, которые испытывают дети и взрослые, веря в магию Рождества. Его симфоническая поэма рассказывает о детстве, взрослении души, сражении света и тьмы, а также о победе любви.

Факты о спектакле

  • Премьера "Щелкунчика" состоялась в 1892 году в Санкт-Петербурге.
  • Балет стал неотъемлемой частью рождественских традиций многих стран.
  • В спектакле звучат такие знаменитые номера, как "Танец фей" и "Марш игрушек".

Не упустите возможность насладиться этим волшебным произведением, которое способно пробудить в каждом из нас веру в чудеса и создать атмосферу настоящего праздника!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽
16 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽
24 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽

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