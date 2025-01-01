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Anna Goshta
Билеты от 1000₽
Киноафиша Anna Goshta

Anna Goshta

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Предновогодняя зажигательная вечеринка в Petter Bar

28 декабря в баре Petter выступит невероятно зажигательная и харизматичная артистка Anna Goshta!

Горячие латиноамериканские ритмы и атмосфера веселья

Она не оставит никого равнодушным — горячие латиноамериканские ритмы перенесут вас в мир танцев, веселья и любви! В этот вечер прозвучат самые известные хиты, создавая атмосферу абсолютного праздника и счастья.

Проведи предновогодний вечер с нами

Не упустите шанс провести свой предновогодний вечер в компании Anna Goshta и насладиться атмосферой веселья в баре Petter!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 1000 ₽
27 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
7 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
25 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 1000 ₽

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