Андрей Алексин: Музыка, которая покорила сердца

Андрей Алексин — успешный хитмейкер, автор-исполнитель и композитор, чьи песни стали настоящими гимнами для множества поклонников. Он не только обладатель престижных премий «Золотой Граммофон» и «Песня Года», но и создатель всенародно любимых хитов.

Известные хиты

В его репертуаре можно найти такие знаковые композиции, как:

«Миром правит любовь»

«Просто подари»

«Алкоголичка»

Эти песни исполняют ведущие артисты российской эстрады, среди которых:

Филипп Киркоров

Лариса Долина

Леонид Агутин

Ирина Аллегрова

Артур Пирожков

Хулиганские хиты

Алексин также известен своим авторским хулиганским материалом, который включает в себя такие яркие треки, как:

«Страшная»

«Малолетние шалавы»

«Пароход»

«Карамелька»

«Балы»

«На велосипедике»

«Хищница»

«Ева Нутова»

Приглашаем вас насладиться музыкальным искусством Андрея Алексина и погрузиться в атмосферу его хитов!