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Андрей Алексин
Билеты от 4500₽
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Андрей Алексин

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Андрей Алексин: Музыка, которая покорила сердца

Андрей Алексин — успешный хитмейкер, автор-исполнитель и композитор, чьи песни стали настоящими гимнами для множества поклонников. Он не только обладатель престижных премий «Золотой Граммофон» и «Песня Года», но и создатель всенародно любимых хитов.

Известные хиты

В его репертуаре можно найти такие знаковые композиции, как:

  • «Миром правит любовь»
  • «Просто подари»
  • «Алкоголичка»

Эти песни исполняют ведущие артисты российской эстрады, среди которых:

  • Филипп Киркоров
  • Лариса Долина
  • Леонид Агутин
  • Ирина Аллегрова
  • Артур Пирожков

Хулиганские хиты

Алексин также известен своим авторским хулиганским материалом, который включает в себя такие яркие треки, как:

  • «Страшная»
  • «Малолетние шалавы»
  • «Пароход»
  • «Карамелька»
  • «Балы»
  • «На велосипедике»
  • «Хищница»
  • «Ева Нутова»

Приглашаем вас насладиться музыкальным искусством Андрея Алексина и погрузиться в атмосферу его хитов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 4500 ₽

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