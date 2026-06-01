ТопФест: грандиозный гастрольный тур для детей

ТопФест — это масштабный всероссийский гастрольный тур, который привносит яркие эмоции в жизнь детей и их родителей. Проект, организованный Институтом поддержки детского блогинга, начнётся в Санкт-Петербурге и охватит 30 городов России, собирая более 500 тысяч зрителей. Фестиваль объединяет популярных интернет-звёзд, а также талантливых детей и подростков со всей страны.

Что вас ждёт на фестивале

На сцене выступят самые известные юные блогеры и звёзды российской эстрады. В программе — концерт популярных молодых артистов, встречи с кумирами, интерактивные зоны и фотосессии, которые обязательно оставят в памяти незабываемые моменты.

Участники фестиваля

Среди участников ТопФеста можно увидеть таких известных блогеров и артистов, как Amirchik, Егор Шип, Артур Бабич, Аня Pokrov, Poli и многих других. Они обладают многомиллионной аудиторией и готовы поделиться своими талантами с молодыми зрителями.

Ценности фестиваля

ТопФест — это не просто развлечение, но и платформа для передачи важных жизненных ценностей через форматы, близкие молодёжи. Главная цель фестиваля — создать пространство для общения между юными артистами и их поклонниками. Здесь звёзды выступают как единомышленники, говорящие на одном языке с молодёжью.

Для кого предназначен фестиваль

ТопФест будет интересен детям в возрасте 6-14 лет и их родителям. Это возможность провести время вместе и найти общие темы для общения.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Помните, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.