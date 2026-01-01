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Анна Егоян. Триггер
Киноафиша Анна Егоян. Триггер

Спектакль Анна Егоян. Триггер

6+
Возраст 6+

О спектакле

Поэтический вечер Анны Егоян «Триггер»

Поэтесса Анна Егоян представит программу «Триггер» в МТС Live Холле в Нижнем Новгороде. Этот вечер станет откровенным и атмосферным диалогом со временем, памятью и внутренними импульсами. В центре события лежат травмы, которые мы носим в себе, порой неосознанно и не всегда проговаривая.

Анна через поэзию и музыку создаёт пространство для разговора о хрупком. Вечер «Триггер» станет не только чтением стихов, но и моментом, где слово превратится в музыку, а музыка — в откровение.

Что ожидает зрителя?

На этом поэтическом вечере каждый зритель увидит, как каждое слово становится пульсом, каждая пауза — напряжением, а каждый образ — отражением личных «триггеров». Анна откроет новую главу своего творческого пути, где травмы, оставленные временем и людьми, станут источником поэтического света.

Для кого этот вечер?

«Триггер» привлечёт внимание тех, кто ценит поэзию и глубокие размышления о внутренних переживаниях. Этот вечер — шанс для зрителей почувствовать глубину эмоций и быть услышанным в атмосфере понимания и поддержки.

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1500 ₽

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