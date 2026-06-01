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Ай, болит
Киноафиша Ай, болит

Спектакль Ай, болит

Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+

О спектакле

Доктор Айболит в Нижегородском театре кукол

В Нижегородском театре кукол состоится волшебная постановка с участием любимого героя детей — доктора Айболита и его верных друзей. Зрители смогут стать участниками невероятных приключений, помочь героям вылечить заболевших и одолеть злые силы.

Спектакль насыщен яркими эмоциями, динамичной музыкой и эффектными куклами. Актеры воплотят на сцене новые грани известной с детства сказки, обогащая её современными идеями и захватывающими моментами. Все это создаст атмосферу волшебства и дружбы.

Зрителям предложат уникальную возможность стать свидетелями увлекательных событий в экзотических странах. Как же приятно вспомнить о своей детской мечте стать врачом и нести Добро в этот мир! Эта история обязательно оставит массу восторженных впечатлений у маленьких и больших зрителей.

Спектакль предназначен для детей от 4 лет.

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В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
17:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 350 ₽

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