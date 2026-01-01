Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Так поступают все женщины?
Киноафиша Так поступают все женщины?

Спектакль Так поступают все женщины?

18+
Возраст 18+

О спектакле

Премьера оперы В.А. Моцарта в Нижнем Новгороде

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина готовится к значимому культурному событию — премьере оперы В.А. Моцарта «Так поступают все женщины?». Режиссёром постановки выступает Елизавета Мороз, а дирижерское кресло занимает Дмитрий Синьковский. Этот спектакль станет первой постановкой оперы Моцарта в истории театра.

Новая версия оперы переносит зрителей в современный мир офисной жизни героев, которые, казалось бы, лишь репетируют настоящую жизнь. Однако вскоре им предстоит столкнуться с волшебством, карьерными успехами и неожиданными романтическими поворотами. Молодые персонажи всё больше уходят в мир виртуальной реальности, не осознавая, что счастье может быть гораздо ближе — за соседним офисным столом.

Подробности о спектакле

Спектакль будет представлен на итальянском языке с построчным переводом на русский, что позволит зрителям максимально вникнуть в сюжет и музыкальное оформление.

Команда постановки и исполнители

  • Режиссёр-постановщик — Елизавета Мороз
  • Дирижёр-постановщик — Дмитрий Синьковский
  • Художник-постановщик (сценография, костюмы) — Мария Трегубова
  • Художник по свету — Александр Романов
  • Видеохудожник — Дмитрий Мартынов
  • Драматург — Алексей Парин
  • Технолог — Надежда Абрамова
  • Коуч по итальянскому языку — Дарья Митрофанова

Действующие лица

  • Фьордилиджи — Надежда Павлова, Венера Гимадиева
  • Дорабелла — Яна Дьякова, Наталия Ляскова
  • Деспина — Анастасия Джилас, Елена Сизова
  • Феррандо — Борис Степанов, Сергей Годин
  • Гульельмо — Константин Сучков, Александр Миминошвили
  • Дон Альфонсо — Александр Воронов, Сергей Теленков
  • Хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина
  • Оркестр Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше