Спектакль Так поступают все женщины?

Премьера оперы В.А. Моцарта в Нижнем Новгороде

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина готовится к значимому культурному событию — премьере оперы В.А. Моцарта «Так поступают все женщины?». Режиссёром постановки выступает Елизавета Мороз, а дирижерское кресло занимает Дмитрий Синьковский. Этот спектакль станет первой постановкой оперы Моцарта в истории театра.

Новая версия оперы переносит зрителей в современный мир офисной жизни героев, которые, казалось бы, лишь репетируют настоящую жизнь. Однако вскоре им предстоит столкнуться с волшебством, карьерными успехами и неожиданными романтическими поворотами. Молодые персонажи всё больше уходят в мир виртуальной реальности, не осознавая, что счастье может быть гораздо ближе — за соседним офисным столом.

Подробности о спектакле

Спектакль будет представлен на итальянском языке с построчным переводом на русский, что позволит зрителям максимально вникнуть в сюжет и музыкальное оформление.

Команда постановки и исполнители

Режиссёр-постановщик — Елизавета Мороз

Дирижёр-постановщик — Дмитрий Синьковский

Художник-постановщик (сценография, костюмы) — Мария Трегубова

Художник по свету — Александр Романов

Видеохудожник — Дмитрий Мартынов

Драматург — Алексей Парин

Технолог — Надежда Абрамова

Коуч по итальянскому языку — Дарья Митрофанова

Действующие лица