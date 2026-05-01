Спектакль Суженый

Суженый
Постановка
Нижегородский театр кукол 12+
О спектакле

Фолк-хоррор сказка о Маше и Уже

В ночь, когда граница между мирами становится тоньше воды, начинается история, от которой невозможно отвести взгляд. Фолк-хоррор сказка по мотивам произведения Льва Толстого раскрывает древний сюжет, уходящий корнями в прибалтийские предания и перекликающийся с мифом о Персефоне.

Главная героиня, девочка Маша, оказывается втянута в таинственный подводный мир, где ей уготована судьба невесты Ужа. Но что скрывается за этим союзом — проклятие или древний закон, которому невозможно противиться? На сцене оживает колдовское озеро, хранящее дыхание мифических существ и забытых легенд.

Птицы Сирин и Алконост становятся проводниками в эту тревожную и завораживающую историю, разворачивающуюся в магическую ночь на Ивана Купалу. Музыка, основанная на славянских обрядовых мотивах, детально проработанные образы и современная анимация создают пространство, где сказка обретает пугающую реальность.

Не пропустите этот завораживающий спектакль в Нижегородском театре кукол. Откройте для себя мир, где каждый звук и образ на сцене ведет к новым открытиям и встречам с давно забытыми легендами.

Май
Июнь
30 мая суббота
12:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
21 июня воскресенье
17:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
18:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
26 июня пятница
18:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39

