Спектакль Суженый

Фолк-хоррор сказка о Маше и Уже

В ночь, когда граница между мирами становится тоньше воды, начинается история, от которой невозможно отвести взгляд. Фолк-хоррор сказка по мотивам произведения Льва Толстого раскрывает древний сюжет, уходящий корнями в прибалтийские предания и перекликающийся с мифом о Персефоне.

Главная героиня, девочка Маша, оказывается втянута в таинственный подводный мир, где ей уготована судьба невесты Ужа. Но что скрывается за этим союзом — проклятие или древний закон, которому невозможно противиться? На сцене оживает колдовское озеро, хранящее дыхание мифических существ и забытых легенд.

Птицы Сирин и Алконост становятся проводниками в эту тревожную и завораживающую историю, разворачивающуюся в магическую ночь на Ивана Купалу. Музыка, основанная на славянских обрядовых мотивах, детально проработанные образы и современная анимация создают пространство, где сказка обретает пугающую реальность.

