Аничков мост
Билеты от 1000₽
Спектакль Аничков мост

Спектакль Аничков мост

Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Дневник маленькой героини

Сюжет основан на страницах дневника маленькой героини, рассказывающей о жизни воспитанниц института благородных девиц. Это история о дружбе и обидах, буднях и праздниках, наполненная переживаниями, мыслями и идеалами институтских затворниц.

Мир девичьих переживаний

В этом особом мире героини влюбляются, прячут слезы в подушку, мечтают, ахают и падают в обморок. Через испытания они формируют светлые и благородные понятия о верности и чести, дружбе и товариществе, сохраняя свою индивидуальность.

Путь взросления

Это трогательная и светлая история о взрослении девушек, когда теряются детские иллюзии и появляются новые взгляды на жизнь. Они мечтают и дерзают найти выражение высокой и значимой истины, растворенной в потоке жизни.

Режиссер
Алена Захарова
В ролях
Вероника Амирханова
Софья Хилькова
Юлия Сорокина
Софья Лукьянова
Мария Полякова

Расписание

20 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Аничков мост Аничков мост Аничков мост Аничков мост Аничков мост Аничков мост Аничков мост Аничков мост Аничков мост

