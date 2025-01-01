Спектакль Аничков мост

Дневник маленькой героини

Сюжет основан на страницах дневника маленькой героини, рассказывающей о жизни воспитанниц института благородных девиц. Это история о дружбе и обидах, буднях и праздниках, наполненная переживаниями, мыслями и идеалами институтских затворниц.

Мир девичьих переживаний

В этом особом мире героини влюбляются, прячут слезы в подушку, мечтают, ахают и падают в обморок. Через испытания они формируют светлые и благородные понятия о верности и чести, дружбе и товариществе, сохраняя свою индивидуальность.

Путь взросления

Это трогательная и светлая история о взрослении девушек, когда теряются детские иллюзии и появляются новые взгляды на жизнь. Они мечтают и дерзают найти выражение высокой и значимой истины, растворенной в потоке жизни.