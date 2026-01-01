Андрей Лефлер

Музыкальный вечер с Андреем Лефлером

В музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится концерт Андрея Лефлера, талантливого российского певца и автора песен. Обладатель уникального тембра голоса «тенор-альтино», он является ярким представителем вокальной школы маэстро Александра Градского.

Голос Андрея поражает своей мягкостью и мощью, способный трогать самые сокровенные струны души. Тысячи зрителей, побывавших на его концертах, отмечают, что исполнение Лефлера оставляет неизгладимое впечатление, буквально леча душу.

Этот вечер станет настоящим праздником для любителей живой музыки и поклонников уникального вокала. Стремительный, как стрела, его голос охватывает сердце и заставляет слушателей ощущать мощь музыки на пределе возможностей.

