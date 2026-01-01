Концерт «Love Story. Мировые саундтреки» в московском Доме музыки

Камерный оркестр Antonio Orchestra под управлением художественного руководителя и дирижера Антона Паисова, известного мастера песочной анимации, представляет уникальный концерт. На мероприятии прозвучат лучшие романтические мелодии из знаменитых фильмов и мюзиклов в новой аранжировке.

Концерт привнесет живую музыку и песочную анимацию, создавая яркие образы, которые порадуют любителей инструментальной и классической музыки.

Программа концерта

В программе концерта Antonio Orchestra зрители услышат романтические композиции из культовых кинолент. Среди них:

«Мужчина и женщина»

«Ромео и Джульетта»

«Шербургские зонтики»

«Бум 2»

«Профессионал»

Также звучат знаменитые мелодии из мюзиклов «Кошки» и «Notre Dame de Paris». Композиций, таких как «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник» и «The Windmills of Your Mind» из картины «Афера Томаса Крауна», подарят зрителям самые теплые чувства и незабываемые воспоминания.

Изысканные звуки

Кроме того, в программе будут исполнены композиции:

«Love story»

«Love is Blue» Поля Мориа

«Одинокий пастух» Джеймса Ласта

«Бабье лето» Мишеля Леграна

Завершат концерт мелодии таких выдающихся композиторов, как Эннио Морриконе, Нино Рота и Владимир Косма. Все эти впечатляющие музыкальные произведения оживут на сцене под яркими картинами песочной анимации, наполняя зал атмосферой уюта и романтики.

В программе возможны изменения.