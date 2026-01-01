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Love Story. Мировые саундтреки
Билеты от 900₽
Киноафиша Love Story. Мировые саундтреки

Love Story. Мировые саундтреки

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт «Love Story. Мировые саундтреки» в московском Доме музыки

Камерный оркестр Antonio Orchestra под управлением художественного руководителя и дирижера Антона Паисова, известного мастера песочной анимации, представляет уникальный концерт. На мероприятии прозвучат лучшие романтические мелодии из знаменитых фильмов и мюзиклов в новой аранжировке.

Концерт привнесет живую музыку и песочную анимацию, создавая яркие образы, которые порадуют любителей инструментальной и классической музыки.

Программа концерта

В программе концерта Antonio Orchestra зрители услышат романтические композиции из культовых кинолент. Среди них:

  • «Мужчина и женщина»
  • «Ромео и Джульетта»
  • «Шербургские зонтики»
  • «Бум 2»
  • «Профессионал»

Также звучат знаменитые мелодии из мюзиклов «Кошки» и «Notre Dame de Paris». Композиций, таких как «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник» и «The Windmills of Your Mind» из картины «Афера Томаса Крауна», подарят зрителям самые теплые чувства и незабываемые воспоминания.

Изысканные звуки

Кроме того, в программе будут исполнены композиции:

  • «Love story»
  • «Love is Blue» Поля Мориа
  • «Одинокий пастух» Джеймса Ласта
  • «Бабье лето» Мишеля Леграна

Завершат концерт мелодии таких выдающихся композиторов, как Эннио Морриконе, Нино Рота и Владимир Косма. Все эти впечатляющие музыкальные произведения оживут на сцене под яркими картинами песочной анимации, наполняя зал атмосферой уюта и романтики.

В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Love Story. Мировые саундтреки

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Февраль
14 февраля воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

Фотографии

Love Story. Мировые саундтреки

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