Love Story. Мировые саундтреки

Камерный оркестр Antonio Orchestra под управлением художественного руководителя и дирижера Антона Паисова, известного мастера песочной анимации, представляет уникальный концерт. На мероприятии прозвучат лучшие романтические мелодии из знаменитых фильмов и мюзиклов в новой аранжировке.
Концерт привнесет живую музыку и песочную анимацию, создавая яркие образы, которые порадуют любителей инструментальной и классической музыки.
В программе концерта Antonio Orchestra зрители услышат романтические композиции из культовых кинолент. Среди них:
Также звучат знаменитые мелодии из мюзиклов «Кошки» и «Notre Dame de Paris». Композиций, таких как «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник» и «The Windmills of Your Mind» из картины «Афера Томаса Крауна», подарят зрителям самые теплые чувства и незабываемые воспоминания.
Кроме того, в программе будут исполнены композиции:
Завершат концерт мелодии таких выдающихся композиторов, как Эннио Морриконе, Нино Рота и Владимир Косма. Все эти впечатляющие музыкальные произведения оживут на сцене под яркими картинами песочной анимации, наполняя зал атмосферой уюта и романтики.
В программе возможны изменения.