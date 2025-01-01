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Вечер с Петром Востоковым
Билеты от 500₽
Киноафиша Вечер с Петром Востоковым

Вечер с Петром Востоковым

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Джаз мирового кино: Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова

28 мая в Большом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, на котором Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит программу, посвященную шедеврам мирового кинематографа. Зрителей ожидает незабываемое музыкальное путешествие по культовым мелодиям, которые стали неотъемлемой частью истории кино.

Звучание известных мелодий

На концерте прозвучат знаменитые произведения из фильмов, таких как «Верные друзья» Михаила Калатозова, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Небесный тихоход» Семёна Тимошенко и «Два бойца» Леонида Лукова. Джазовые композиции будут исполнены как в оригинальных версиях, так и в необычных аранжировках, подготовленных музыкантами оркестра.

Музыкальный праздник от Петра Востокова

Петр Востоков — один из самых ярких представителей молодого поколения джазовых музыкантов. Он начал свой путь в джазе в 16 лет, став участником молодежного биг-бэнда. Востоков окончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных и активно выступает на крупнейших фестивалях, таких как «Джаз в Саду Эрмитаж» и «Коктебель Джаз Пати».

Достижения и признание

Оркестр, созданный Петром Востоковым в 2010 году, быстро завоевал популярность и стал резидентом джаз-клуба «Эссе». Дебютная пластинка была записана в 2017 году на легендарной 1-й «Тонстудии» на «Мосфильме». В 2020 году Петр получил звание музыканта года по версии «Радио Джаз 89.1» и премию «Все Цвета Джаза».

Организатор концерта

Концерт организует международное концертное агентство Moscow Nights, которое более 10 лет успешно проводит мероприятия с участием ведущих российских и зарубежных исполнителей, включая Игоря Бутмана и Ларису Долину.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность насладиться великолепным джазом и погрузиться в атмосферу кино на этом уникальном концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Вечер с Петром Востоковым

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