Поп-хиты с симфоническим оркестром

Русские хиты в исполнении Olympic Orchestra в Зеленом театре ВДНХ

Те самые русские хиты, которые разрывали чарты и танцполы, прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим праздником для всех любителей отечественной музыки!

Вся романтика Москвы на одном концерте

Представьте себе летний вечер в Зеленом театре ВДНХ: закат солнца, теплый ветер и море отличной музыки. В программе концерта — самые известные хиты представителей российской эстрады, таких как Руки Вверх, Иванушки Int., Тату, Андрей Губин, Звери, Леонид Агутин, Мумий Тролль, Жуки, Отпетые Мошенники, Ласковый май и многие другие.

Два часа драйва и восторга

Концерт обещает два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении Olympic Orchestra. Петь будет весь зал — это уже проверено неоднократно! Вы услышите популярные песни в уникальной аранжировке для симфонического оркестра, которые подарят вам приятные эмоции и незабываемые впечатления.

Уникальный подход к музыке

Olympic Orchestra — известный коллектив из Санкт-Петербурга, объединивший классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое взаимодействие и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый концерт — это оригинальное шоу, неотъемлемой частью которого является сам зритель.

Итак, поп-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции ждут вас на этом незабываемом вечере!