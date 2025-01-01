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Поп-хиты с симфоническим оркестром
Билеты от 1300₽
Киноафиша Поп-хиты с симфоническим оркестром

Поп-хиты с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Русские хиты в исполнении Olympic Orchestra в Зеленом театре ВДНХ

Те самые русские хиты, которые разрывали чарты и танцполы, прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим праздником для всех любителей отечественной музыки!

Вся романтика Москвы на одном концерте

Представьте себе летний вечер в Зеленом театре ВДНХ: закат солнца, теплый ветер и море отличной музыки. В программе концерта — самые известные хиты представителей российской эстрады, таких как Руки Вверх, Иванушки Int., Тату, Андрей Губин, Звери, Леонид Агутин, Мумий Тролль, Жуки, Отпетые Мошенники, Ласковый май и многие другие.

Два часа драйва и восторга

Концерт обещает два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении Olympic Orchestra. Петь будет весь зал — это уже проверено неоднократно! Вы услышите популярные песни в уникальной аранжировке для симфонического оркестра, которые подарят вам приятные эмоции и незабываемые впечатления.

Уникальный подход к музыке

Olympic Orchestra — известный коллектив из Санкт-Петербурга, объединивший классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое взаимодействие и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый концерт — это оригинальное шоу, неотъемлемой частью которого является сам зритель.

Итак, поп-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции ждут вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 1300 ₽
13 сентября
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Поп-хиты с симфоническим оркестром Поп-хиты с симфоническим оркестром Поп-хиты с симфоническим оркестром Поп-хиты с симфоническим оркестром

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