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Наталия Гулькина
Билеты от 4500₽
Киноафиша Наталия Гулькина

Наталия Гулькина

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Символ эпохи 90-х и королева диско

Наталия Гулькина — одна из самых ярких поп-певиц России. С ее песнями «Капитан», «Женское счастье», «Колечко» и многими другими проходили ночи на дискотеке в огромном Советском Союзе, а магнитоальбомы расходились миллионными тиражами.

Творческий путь
Начав свою карьеру в легендарной группе «Мираж» в конце 80-х, Наталия быстро завоевала популярность и уже в 1988 году организовала собственную группу «Звезды», выпустив сольные альбомы «Мой маленький принц» и «Дискотека». В 1989 и 1990 годах она вошла в ТОП-3 лучших певиц страны.

Успех и вклад в культуру
Наталия Гулькина стала первой поп-певицей в СССР, которая выступала с аншлагами в крупнейших городах Китая. В 1991 году она открыла детскую музыкальную студию, а в 1996 году записала лирический альбом с симфоническим оркестром им. Чайковского. За свою карьеру она успела не только выпустить множество успешных альбомов, но и заняться театральной деятельностью, окончив РАТИ (Российскую академию театрального искусства), где получила диплом драматической актрисы театра и кино.

Возрождение «Мираж» и новые проекты
В 2004 году Наталия возродила легендарную группу «Мираж» вместе с Маргаритой Суханкиной, а в 2008 году участвовала в популярном телевизионном шоу НТВ «Ты, Суперстар!», где проявила свой актерский талант. В 2011 году вернулась к сольной карьере, выпустив альбом «Сама по себе». В 2014-2015 годах она участвовала в телепроектах «Живой звук» и «Я смогу», а также продолжала развивать свою музыкальную карьеру.

50 лет — новый этап в творчестве
К своему 50-летию Наталия Гулькина выпустила альбом «Се Ля Ви», который стал воплощением женской мудрости и дерзости, а также с успехом гастролировала по России с юбилейным туром, посвященным 30-летию творческой деятельности. В 2018 году она выпустила клип на песню «Задыхаюсь», а также клип в поддержку российских женщин в 2018 году.

Книга воспоминаний и новый имидж
В 2020 году Наталия выпустила свою первую автобиографию «А может, это просто мираж…», а также дебютировала как дизайнер на Неделе моды Estet Fashion Week, представив коллекцию в стиле диско.

Продолжение карьеры
В последние годы Наталия продолжает активную творческую деятельность, записывает новые композиции, снимает клипы и выступает на концертах. В 2024 году она готовит юбилейный концерт, посвященный своему 60-летию. Наталия продолжает вдохновлять поклонников по всему миру, даря радость, положительные эмоции и свою неповторимую музыку.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 4500 ₽
18 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 4500 ₽

Фотографии

Наталия Гулькина Наталия Гулькина Наталия Гулькина Наталия Гулькина

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