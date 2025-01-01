Символ эпохи 90-х и королева диско

Наталия Гулькина — одна из самых ярких поп-певиц России. С ее песнями «Капитан», «Женское счастье», «Колечко» и многими другими проходили ночи на дискотеке в огромном Советском Союзе, а магнитоальбомы расходились миллионными тиражами.

Творческий путь

Начав свою карьеру в легендарной группе «Мираж» в конце 80-х, Наталия быстро завоевала популярность и уже в 1988 году организовала собственную группу «Звезды», выпустив сольные альбомы «Мой маленький принц» и «Дискотека». В 1989 и 1990 годах она вошла в ТОП-3 лучших певиц страны.

Успех и вклад в культуру

Наталия Гулькина стала первой поп-певицей в СССР, которая выступала с аншлагами в крупнейших городах Китая. В 1991 году она открыла детскую музыкальную студию, а в 1996 году записала лирический альбом с симфоническим оркестром им. Чайковского. За свою карьеру она успела не только выпустить множество успешных альбомов, но и заняться театральной деятельностью, окончив РАТИ (Российскую академию театрального искусства), где получила диплом драматической актрисы театра и кино.

Возрождение «Мираж» и новые проекты

В 2004 году Наталия возродила легендарную группу «Мираж» вместе с Маргаритой Суханкиной, а в 2008 году участвовала в популярном телевизионном шоу НТВ «Ты, Суперстар!», где проявила свой актерский талант. В 2011 году вернулась к сольной карьере, выпустив альбом «Сама по себе». В 2014-2015 годах она участвовала в телепроектах «Живой звук» и «Я смогу», а также продолжала развивать свою музыкальную карьеру.

50 лет — новый этап в творчестве

К своему 50-летию Наталия Гулькина выпустила альбом «Се Ля Ви», который стал воплощением женской мудрости и дерзости, а также с успехом гастролировала по России с юбилейным туром, посвященным 30-летию творческой деятельности. В 2018 году она выпустила клип на песню «Задыхаюсь», а также клип в поддержку российских женщин в 2018 году.

Книга воспоминаний и новый имидж

В 2020 году Наталия выпустила свою первую автобиографию «А может, это просто мираж…», а также дебютировала как дизайнер на Неделе моды Estet Fashion Week, представив коллекцию в стиле диско.

Продолжение карьеры

В последние годы Наталия продолжает активную творческую деятельность, записывает новые композиции, снимает клипы и выступает на концертах. В 2024 году она готовит юбилейный концерт, посвященный своему 60-летию. Наталия продолжает вдохновлять поклонников по всему миру, даря радость, положительные эмоции и свою неповторимую музыку.