Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight
Билеты от 3500₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Уникальный концерт для поклонников игры Hollow Knight

CAGMO представляет концертную программу по музыке из культовой игры Hollow Knight и её долгожданного продолжения Hollow Knight: Silksong«Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра и хора.

Hollow Knight — настоящий феномен инди-сцены, завоевавший сердца сотен тысяч игроков по всему миру. Эта вселенная стала культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и запоминающейся музыки композитора Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу.

Музыка, которая погружает

В программе концерта звучат чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight, включая дополнения The Hidden Dreams, The Grimm Troupe и Gods & Nightmares. Особое внимание к аранжировкам удивит слушателей: уникальные обработки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в мир игры.

Не упустите шанс окунуться в завораживающую атмосферу «Симфонии Hollow Knight». Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер!

Купить билет на концерт Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3500 ₽
В других городах
Апрель
29 апреля среда
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Крематорий
18+
Рок
Крематорий
4 июля в 23:00 Petter
от 6500 ₽
Юлия Савичева
18+
Поп
Юлия Савичева
7 ноября в 22:30 Petter
от 5500 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
5 января в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше