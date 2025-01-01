Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

Уникальный концерт для поклонников игры Hollow Knight

CAGMO представляет концертную программу по музыке из культовой игры Hollow Knight и её долгожданного продолжения Hollow Knight: Silksong — «Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра и хора.

Hollow Knight — настоящий феномен инди-сцены, завоевавший сердца сотен тысяч игроков по всему миру. Эта вселенная стала культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и запоминающейся музыки композитора Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу.

Музыка, которая погружает

В программе концерта звучат чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight, включая дополнения The Hidden Dreams, The Grimm Troupe и Gods & Nightmares. Особое внимание к аранжировкам удивит слушателей: уникальные обработки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в мир игры.

Не упустите шанс окунуться в завораживающую атмосферу «Симфонии Hollow Knight». Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер!