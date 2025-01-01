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Амур-р-р
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Спектакль Амур-р-р

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Семейные сцены с котом или комедия с веселеньким разводом по пьесе Е. Шестакова «Три+кот»

Весна — это время пробуждения, когда жизнь наполняется новыми красками, а на крышах можно услышать песни котов. В спектакле по пьесе Е. Шестакова «Три+кот» мы увидим, как мартовский кот помогает своему хозяину Сергею, пережившему развод, найти уверенность в поисках настоящей любви.

Кот как мудрый советчик

Наш пушистый герой не просто наблюдатель, а активный участник событий. Он делится советами о том, как построить новую семью и обрести счастье в личной жизни. Несмотря на легкий юмор, спектакль затрагивает важные темы взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Юмор и неожиданные повороты

«Три+кот» — это история, полная искрометных диалогов и забавных ситуаций. Неожиданные сюжетные повороты создают атмосферу, располагающую к романтике и влюбленности. Каждый зритель сможет открыть свое сердце для новых эмоций и переживаний.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Три+кот» и узнайте, как кот может изменить жизнь человека. Это не просто комедия, а история о любви, надежде и новых начинаниях, которая оставит след в вашем сердце.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:30 от 1600 ₽

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