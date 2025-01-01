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И никого не стало...
Киноафиша И никого не стало...

Спектакль И никого не стало...

18+
Режиссер Ж.Киже
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль по мотивам романа Агаты Кристи

Театр «Локус СПб» представляет иммерсивную постановку по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят» — одной из самых продаваемых книг в истории детектива.

Детективная история на сцене

Зрители окажутся в центре захватывающего сюжета, когда несколько незнакомцев неожиданно соберутся в одной гостиной. Никто не знает, как они сюда попали и что их связывает, но по мере развития событий выясняется, что их жизни в опасности. Кто-то убивает одного за другим, а ключ к разгадке может скрываться в загадочной детской считалочке.

С каждым действием напряжение будет нарастать, удерживая публику в неведении до самого конца. Спектакль обещает будоражащую атмосферу и неожиданные повороты, которые подарят вам новое восприятие театра.

Что вас ждет:

  • Напряжённая детективная история, полная интриг и тайн.
  • Возможность стать частью происходящего благодаря иммерсивному формату шоу.
  • В финале — горячий напиток на выбор и подарок-сюрприз.


Спектакль отлично подойдёт тем, кто не боится авантюр и любит разгадывать запутанные загадки. Не упустите шанс увидеть театральную постановку с интригующей атмосферой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Локус Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
19:30 от 2400 ₽

Фотографии

И никого не стало... И никого не стало...

В ближайшие дни

Наводнение. 1824
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Музыка Сторителлинг
Наводнение. 1824
26 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 900 ₽
Тщетная предосторожность
6+
Балет
Тщетная предосторожность
30 ноября в 13:00 Михайловский театр
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Летучая мышь + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.
6+
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