Спектакль И никого не стало...

Иммерсивный спектакль по мотивам романа Агаты Кристи

Театр «Локус СПб» представляет иммерсивную постановку по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят» — одной из самых продаваемых книг в истории детектива.

Детективная история на сцене

Зрители окажутся в центре захватывающего сюжета, когда несколько незнакомцев неожиданно соберутся в одной гостиной. Никто не знает, как они сюда попали и что их связывает, но по мере развития событий выясняется, что их жизни в опасности. Кто-то убивает одного за другим, а ключ к разгадке может скрываться в загадочной детской считалочке.

С каждым действием напряжение будет нарастать, удерживая публику в неведении до самого конца. Спектакль обещает будоражащую атмосферу и неожиданные повороты, которые подарят вам новое восприятие театра.

Что вас ждет:

Напряжённая детективная история, полная интриг и тайн.

Возможность стать частью происходящего благодаря иммерсивному формату шоу.

В финале — горячий напиток на выбор и подарок-сюрприз.



Спектакль отлично подойдёт тем, кто не боится авантюр и любит разгадывать запутанные загадки. Не упустите шанс увидеть театральную постановку с интригующей атмосферой!