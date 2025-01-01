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Палата №6
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Спектакль Палата №6

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Палата №6: яркое прочтение классики Чехова в театре «Балтийский дом»

Режиссёр Анатолий Праудин, художественный руководитель Экспериментальной сцены Театра-фестиваля «Балтийский дом», представил новое прочтение знаменитой чеховской истории «Палата №6». Праудин известен своим умением проникать в глубины человеческой души, и его интерпретация пьесы обещает стать настоящим зеркалом, в котором зрители увидят и свои собственные тревоги, и вдохновение.

О спектакле

Спектакль «Палата №6» погружает зрителя в мрак и безысходность больницы маленького городка, жизнь в которой кажется тюрьмой для её обитателей. Чеховский сюжет разворачивается в этом замкнутом пространстве, отражая более широкие темы человеческого существования. Он исследует, как ограниченность и безнадежность могут свести с ума, и как часто мы сами создаём невыносимые условия для жизни, отказываясь менять что-то вокруг.

Послание спектакля

Хотя спектакль затрагивает мрачные стороны человеческой жизни, он не несёт в себе пессимизма. Напротив, «Палата №6» служит напоминанием о том, что каждый из нас имеет возможность и силу изменить окружающую реальность.

Режиссер
Анатолий Праудин
В ролях
Константин Анисимов
Виктор Бугаков
Сергей Андрейчук
Юрий Елагин
Алла Еминцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 900 ₽

Фотографии

Палата №6 Палата №6 Палата №6 Палата №6

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