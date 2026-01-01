Балет «Алые паруса»: новый взгляд на классическую историю

В основе балета «Алые паруса» лежит знаменитая повесть Александра Грина. Авторы нового спектакля переосмысливают классический сюжет, используя выразительные возможности музыки и танца. Создатели применяют широкий спектр хореографических направлений, что отвечает современным запросам балетного искусства и зрительскому интересу к вечным темам.

Спектакль адресован молодому поколению, сталкивающемуся с трудностями. Он напоминает о силе мечты и вере, способной творить настоящие чудеса. «Алые паруса»» – это гимн заветной мечте, напоминание о том, что истинное счастье кроется в следовании велению сердца, даже когда весь мир против тебя.

Участники и оформление

В создании спектакля, наряду с артистами театра, участвуют дети разных возрастных групп студии балета театра. Это создаёт уникальную атмосферу и позволяет юным талантам проявить себя на сцене.

Уникальное оформление спектакля включает мультимедийные проекции, что дополняет визуальную составляющую и усиливает впечатление от представления.

Творческая команда

Либретто: народный артист России – Альберт Галичанин.

Хореография: заслуженная артистка России – Елена Кузьмина.

Музыка: Артём Тиунов.

Художник по костюмам: Алиса Бакун-Феоктистова.

Художник по мультимедийным декорациям: Евгений Чумак.