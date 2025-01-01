Спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002»

Комедия о смелости и неожиданных решениях

Шестеро друзей, оставшиеся без работы после закрытия металлургического завода, коротают время в баре, обсуждая свои непростые будни. Город маленький, работы нет, а в местной газете появляется неожиданное объявление: в город приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которой дамы раскупают дорогие билеты.

Ситуация накаляется, когда один из друзей узнает, что его жена уже сходила на шоу с подругами. Что делать? Оставаться в тени или самим устроить своё шоу?

Идея и состав актеров

Эта искрометная комедия показывает, на что готовы мужчины ради того, чтобы вернуть уверенность и удивить женщин. Остроумные диалоги, неожиданные повороты, множество смешных моментов — всё это гарантирует незабываемый вечер.

В главных ролях: Гоша Куценко, Михаил Полицеймако, Петр Красилов.

Приходите за хорошим настроением и яркими впечатлениями!