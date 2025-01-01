Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1500₽
Киноафиша «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002»

Спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия о смелости и неожиданных решениях

Шестеро друзей, оставшиеся без работы после закрытия металлургического завода, коротают время в баре, обсуждая свои непростые будни. Город маленький, работы нет, а в местной газете появляется неожиданное объявление: в город приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которой дамы раскупают дорогие билеты.

Ситуация накаляется, когда один из друзей узнает, что его жена уже сходила на шоу с подругами. Что делать? Оставаться в тени или самим устроить своё шоу?

Идея и состав актеров

Эта искрометная комедия показывает, на что готовы мужчины ради того, чтобы вернуть уверенность и удивить женщин. Остроумные диалоги, неожиданные повороты, множество смешных моментов — всё это гарантирует незабываемый вечер.

В главных ролях: Гоша Куценко, Михаил Полицеймако, Петр Красилов.

Приходите за хорошим настроением и яркими впечатлениями!

В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Петр Красилов
Петр Красилов
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 января
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
30 января
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
31 января
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
1 февраля
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
21 августа в 19:00 Пространство Camera
от 15000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
17 августа в 15:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
12+
Комедия
Слухи
19 ноября в 19:00 La'Театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше