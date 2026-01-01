Спектакль Шопениана. Блестящий Дивертисмент. Юноша и смерть

Балет на музыку Михаила Глинки в Мариинском театре

Шопениана

Балет «Шопениана», созданный великим хореографом Михаилом Фокином, представляет собой дань уважения эпохе романтизма с её «белым балетом». Это вдохновение ощущается в летящих арабесках и воздушных танцах сильфид, сочетая в себе вечную тоску по идеалу.

Фокин, уставший от стремления к технической виртуозности, в начале XX века создал бессюжетную зарисовку, которая возвращает нас к моменту высшего развития балетного искусства. Воспользовавшись старинными гравюрами, он стремился передать поэзию балета, где танцовщица не просто демонстрировала мастерство, а создавала иллюзию легкости и неведомого.

Блестящий дивертисмент

«Блестящий дивертисмент» Леонида Якобсона на музыку Глинки — это хореографическое произведение с головоломной и сложной хореографией. Несмотря на то, что спектакль отметил свое пятидесятилетие, его запутанные комбинации по-прежнему остаются вызовом для многих солистов. В этой шутливой интерпретации старинного бала танцовщики должны не только продемонстрировать высокое мастерство классического танца, но и передать ироничную жеманность манер, задуманную хореографом.

Юноша и смерть

Спектакль «Юноша и смерть», созданный в 1946 году в Париже Роланом Пети, стал одним из самых известных произведений для танцовщиков. Изначально хореограф разрабатывал танцевальный текст на популярную джазовую мелодию. Однако накануне премьеры Жан Кокто, вдохновитель постановки, предложил заменить музыку на Пассакалию Баха. Это решение изменило характер спектакля.

Благодаря музыке Баха балет обрел глубокий смысл. В нем разворачивается диалог между художником и смертью, который лишен мелодраматизма. Пассакалия создает атмосферу, позволяя исполнителям уйти от реалистичности к задуманному состоянию хаоса. Нерв показанной сцены был знаком для послевоенной Европы, и зритель мог узнать в словах Жана Кокто свои переживания: «Мне случалось переживать столь тягостные периоды, что смерть представлялась соблазном. Я привык не бояться её и смотреть ей прямо в лицо».