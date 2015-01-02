Спектакль «Алые паруса» в Краснодарской драме: мечты сбываются!

«Алые паруса» А. Грина стали символом воплощенных мечтаний для многих поколений. Этот спектакль приглашает зрителей всех возрастов дерзнуть изменить свою жизнь и осуществить свои истинные желания. Герои спектакля, рождая целые миры из пустоты, расскажут о зыбкой грани между реальностью и воображением.

Путешествие в мир мечты

Яркое театральное действие переносит нас из маленького городка Каперна в роскошный замок Грея. Здесь зрители смогут насладиться буйством морской стихии и увлекательными историями из жизни моряков. Этот спектакль полон бурной энергии, которая поможет подзарядить и поверить в собственные силы.

Для всех мечтателей

Мы надеемся, что нынешняя молодежь пополнит ряды мечтателей, ведь именно из них рождаются будущие ученые, путешественники, художники и представители других профессий. Мир твоих мечтаний, зритель, готов воплотиться в жизнь — дерзай!