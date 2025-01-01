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Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Новый театр кукол 0+
Режиссер Людмила Федорова
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Красная Шапочка» — классика в новом прочтении

Приглашаем вас на спектакль «Красная Шапочка», инсценированный Л. Федоровой по мотивам знаменитых сказок Ш. Перро и Братьев Гримм. Эта история о любознательной и непослушной девочке знакома каждому ребенку с самых ранних лет.

Смелость и приключения

Спектакль рассказывает о том, как Красная Шапочка, полная храбрости и желания исследовать мир, отправляется в путешествие через темный и загадочный лес. Для нее это не просто опасное приключение, а возможность открыть для себя много нового и интересного. В этом путешествии страхи и мамины советы кажутся несущественными, а серый волк — лишь забавным персонажем.

Уроки доверия

Однако, став вместе с бабушкой обедом для волка, Красная Шапочка осознает, что важно прислушиваться к советам близких и любящих людей. Этот спектакль не только развлекает, но и передает важные жизненные уроки о доверии и осторожности.

Для всей семьи

Спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям, ведь он поднимает актуальные темы о смелости, самостоятельности и важности семейных ценностей. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра и насладиться яркими эмоциями!

Мы ждем вас на нашем спектакле, который станет настоящим праздником для всей семьи!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 30 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
11:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽

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