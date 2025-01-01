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Риверсайд драйв
Киноафиша Риверсайд драйв

Спектакль Риверсайд драйв

18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Риверсайд Драйв»: спектакль в лучших традициях американских комедий в Краснодаре

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Риверсайд Драйв», который пройдет в Краснодаре. Это необычная история о трех героях, каждый из которых представляет собой уникальный мир и переживания.

Сюжет

В центре повествования — городской невротик, который достиг успеха, но потерял себя в суете жизни. Его путь пересекается с бомжом-шизофреником, представляющим собой воплощение свободы и безумия. И, конечно, незабываемая девушка со змеиным сердцем, которая способна как пленять, так и разрушать. Эти три персонажа образуют удивительный треугольник, где в каждой реплике скрыта ирония и глубокий смысл.

Комедия с глубоким смыслом

Как и в лучших традициях американских комедий, спектакль ставит вопрос: «Что может пойти не так?» Эта фраза, ставшая крылатой, приобретает новое значение в контексте отношений героев. Ситуации, в которые они попадают, полны неожиданностей и юмора, что делает спектакль не только интересным, но и познавательным.

Интересные факты

  • Спектакль «Риверсайд Драйв» был представлен на нескольких международных театральных фестивалях и получил положительные отзывы зрителей и критиков.
  • Режиссура произведения принадлежит известному театральному деятелю, чьи работы всегда отличаются оригинальным подходом и глубоким психологизмом.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку и погрузиться в мир театра, где каждый персонаж имеет свою историю, а каждое действие наполнено смыслом!

Режиссер
Станислав Слободянюк
В ролях
Андрей Салтыков
Виталий Героев
Ксения Цыбульникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 1 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
20:00 от 1500 ₽
Краснодар, 2 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:30 от 1500 ₽
Краснодар, 3 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Жизель
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Балет
Жизель
13 сентября в 17:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
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