Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алиса в Стране чудес
Билеты от 600₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

3D-мюзикл по Кэрроллу от создателей «Танцев со звездами» 0+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Алиса в стране чудес» – удивительное путешествие в мир шоу-бизнеса

Продюсерский центр «Триумф» представляет мюзикл «Алиса в стране чудес» – полную музыки и превращений историю о талантливой девочке, оказавшейся в «зазеркальном» мире. Однако это не тот мир, который привычен детям из мультфильмов или фильмов о Алисе. Здесь вас ждёт совершенно новая интерпретация, погружающая в реалии современного шоу-бизнеса.

Знакомые и новые персонажи

На тернистом пути к успеху главная героиня встретит удивительных персонажей. Зрители будут гадать, знаком ли это им Белый Кролик или рэпер с обложки глянцевого журнала. Спектакль представляет знаменитый сказочный сюжет для детей, а для взрослых предлагает «тонкие» пародии на звёзд музыкальной индустрии.

Современное звучание классики

Действие мюзикла происходит в наше время, что придаёт ему особый колорит. В персонажах легко узнаются черты типичных представителей современного шоу-бизнеса. Благодаря этому мюзикл станет отличным выбором для семейного просмотра.

Новая жизнь классики

Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» когда-то перевернула мир литературы. Постановка Продюсерского центра «Триумф» меняет представление о жанре у любителей мюзиклов. Здесь органично сочетаются новейшие технологии, первоклассная актёрская игра, яркая хореография, профессиональный вокал и уникальные костюмы.

Прыгните в музыкальную кроличью нору!

Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие вместе с артистами мюзикла? Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу!

Обратите внимание: дети до 3-х лет включительно проходят по одному билету со взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.

Режиссер
Дмитрий Скачков
В ролях
Елизавета Виноградова
Рачик Оруджев
Марина Барсукова
Лада Олейникова
Агата Вавилова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽

Фотографии

Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес Алиса в Стране чудес

В ближайшие дни

Японская сказка. Меч самурая
6+
Детский
Японская сказка. Меч самурая
19 октября в 15:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
2 августа в 16:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
23 марта в 19:00 Театр Эстрады
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше