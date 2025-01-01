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Транссиб
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Спектакль Транссиб

Исследование России через двухнедельное путешествие в плацкарте
Постановка
Практика 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Истории и портреты из двухнедельной поездки в поезде Москва-Владивосток

Путешествие по России в поисках её настоящего

Шестидневное путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока легло в основу спектакля «Транссиб» от Мастерской Брусникина, созданного при поддержке Authentic Investments. В феврале 2016 года творческая группа Мастерской и студенты Школы-студии МХАТ отправились в экспедицию по одному из самых длинных железнодорожных маршрутов в мире. Их целью было собрать истории людей, встретившихся на этом пути, и постараться понять, что представляет собой Россия сегодня. Каждая станция и каждый попутчик стали для участников источником вдохновения, открывая перед ними мозаичную картину страны, полную противоречий и колоритных персонажей.

Спектакль-исследование

Спектакль «Транссиб» — это исследование уникального культурного и географического пространства, которое выходит за рамки простого путешествия и превращается в философское размышление о том, что значит жить в такой огромной и многогранной стране.

Режиссер
Дмитрий Брусникин
В ролях
Андрей Гордин
Юлия Джулай
Александр Золотовицкий
Владимир Канухин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 3000 ₽
30 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Транссиб Транссиб Транссиб Транссиб Транссиб Транссиб Транссиб

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