Истории и портреты из двухнедельной поездки в поезде Москва-Владивосток

Путешествие по России в поисках её настоящего

Шестидневное путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока легло в основу спектакля «Транссиб» от Мастерской Брусникина, созданного при поддержке Authentic Investments. В феврале 2016 года творческая группа Мастерской и студенты Школы-студии МХАТ отправились в экспедицию по одному из самых длинных железнодорожных маршрутов в мире. Их целью было собрать истории людей, встретившихся на этом пути, и постараться понять, что представляет собой Россия сегодня. Каждая станция и каждый попутчик стали для участников источником вдохновения, открывая перед ними мозаичную картину страны, полную противоречий и колоритных персонажей.

Спектакль-исследование

Спектакль «Транссиб» — это исследование уникального культурного и географического пространства, которое выходит за рамки простого путешествия и превращается в философское размышление о том, что значит жить в такой огромной и многогранной стране.