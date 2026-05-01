Алиса Игнатьева
Алиса Игнатьева

12+
О концерте

Концерт Алисы Игнатьевой и группы Alisa Franka в Клубе Алексея Козлова

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — концерт Алисы Игнатьевой и ее группы Alisa Franka. Это событие сочетает в себе народную музыку и авторские произведения, предлагая зрителям увлекательный музыкальный опыт. В программе концерта — фольклор народов мира, духовные стихи и оригинальные обработки песен советских композиторов.

О performers

Алиса Игнатьева — талантливая певица с хрустальным голосом. Она является финалисткой популярного музыкального проекта «Голос» и резидентом музыкального проекта «Имена на все времена». С песней «Белым снегом» Алиса собрала более шести миллионов просмотров на YouTube. Ее уникальный голос сочетает в себе различные музыкальные жанры и образы, и в Европе ее тембр сравнивают с «русским хрусталём».

Что вас ждет на концерте

Концерт приурочен ко дню рождения Алисы, и действительно ожидаются особые сюрпризы и звездные гости, что сделает этот вечер еще более незабываемым. Алиса и ее команда заново открывают для слушателей красоту народной музыки, придавая ей актуальность с помощью авторских произведений, наполненных фольклорными интонациями.

На сцене выступят: Алиса Игнатьева (фортепиано, вокал), Глеб Ласкин (гитара), Владимир Аркатов (виолончель) и специальные гости вечера.

Музыкальный путь

Алиса активно выступает на различных радиостанциях, таких как «LoveRadio» и радио «Маяк». Она также принимала участие в значимых фестивалях, включая «Дорога Добрых Дел», «Московские Сезоны» и «Времена и Эпохи». Концертное путешествие по Франции, включая стадионный концерт в Гренобле, только подчеркивает ее международное признание.

Не пропустите этот яркий концерт, который объединяет народную культуру и современные музыкальные тренды!

Май
29 мая пятница
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

