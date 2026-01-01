Юбилей Луи Армстронга в программе «Hello, Satchmo!»

В 2021 году мир отметил 120 лет со дня рождения легендарного джазового музыканта Луи Армстронга, известного также как «Satchmo». Этот артист стал символом джаза и заслужил титул «Посла джаза». Его музыка покорила миллионы сердец, а удивительная биография могла бы стать основой для целого романа.

Концертная программа «Hello, Satchmo!»

В честь юбилея Армстронга группа выдающихся московских джазменов подготовила концертную программу «Hello, Satchmo!». Программа охватывает все этапы творчества великого артиста — от «ревущих двадцатых» до последних дней жизни Луи. В рамках концерта будут представлены уникальные интерпретации музыкальных шедевров, которые исполнял «Сачмо».

Участники концерта

Квинтет, исполняющий музыкальные номера программы, собрал лучших представителей отечественной джазовой сцены. Одним из ключевых участников является Сергей Васильев, выдающийся контрабасист, педагог и продюсер. Он активно выступает на джазовых фестивалях в России и за рубежом, сотрудничая с известными именами, такими как Майкл Брекер и Игорь Бутман.

Еще одной звездой программы станет Марина Волкова, джазовая певица и композитор, известная на московской джазовой сцене. Её карьера включает множество успешных проектов, участие в фестивалях и запись альбомов. В последние годы Марина активно работает совместно с Сергеем Васильевым, создавая уникальные музыкальные программы.

Новая программа «Queens Of Jazz»

На данный момент музыканты готовят новую эксклюзивную программу «Queens Of Jazz», в которой выступят Виталий Головнев (труба), Марина Волкова (вокал), Григорий Иванов (рояль), Сергей Васильев (контрабас) и Антон Кузнецов (ударные). Это обещает быть незабываемым событием для всех поклонников джазовой музыки!