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Сергей Галанин и группа СерьГа
Билеты от 6500₽
Киноафиша Сергей Галанин и группа СерьГа

Сергей Галанин и группа СерьГа

Ветеран блюз-рока с любовью к сказкам и фолку 18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Легенды русского рока

Группа «СерьГа», основанная в 1994 году Сергеем Галаниным, легендарным рок-музыкантом и автором популярных хитов «Страна Чудес», «А что нам надо?», «Спокойной ночи» и других, выступит в баре Petter! Этот коллектив быстро стал любимым и востребованным среди поклонников качественного рока, а уже 30 лет продолжает радовать слушателей своей музыкой.

Хиты и новинки группы «СерьГа»

В программе концерта вас ждут самые любимые хиты группы, а также новые песни и композиции с последних альбомов. Группа имеет 16 номерных альбомов и множество поклонников по всей стране, а её участие в крупнейших фестивалях и гастроли по всему миру говорят о её международной популярности.

Трогательная ностальгия и энергия рок-музыки

Придите и погрузитесь в атмосферу настоящего рока, где ваши любимые песни сотрясут стены, а новые произведения удивят своей свежестью и энергией! Этот вечер станет идеальной возможностью насладиться музыкой группы, которая за многие годы завоевала сердца зрителей от Владивостока до Калининграда. СерьГа — для настоящих ценителей музыки!

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 7500 ₽
11 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 6500 ₽ 22:00 от 6500 ₽

Фотографии

Сергей Галанин и группа СерьГа

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