Сергей Галанин и группа СерьГа

Легенды русского рока

Группа «СерьГа», основанная в 1994 году Сергеем Галаниным, легендарным рок-музыкантом и автором популярных хитов «Страна Чудес», «А что нам надо?», «Спокойной ночи» и других, выступит в баре Petter! Этот коллектив быстро стал любимым и востребованным среди поклонников качественного рока, а уже 30 лет продолжает радовать слушателей своей музыкой.

Хиты и новинки группы «СерьГа»

В программе концерта вас ждут самые любимые хиты группы, а также новые песни и композиции с последних альбомов. Группа имеет 16 номерных альбомов и множество поклонников по всей стране, а её участие в крупнейших фестивалях и гастроли по всему миру говорят о её международной популярности.

Трогательная ностальгия и энергия рок-музыки

Придите и погрузитесь в атмосферу настоящего рока, где ваши любимые песни сотрясут стены, а новые произведения удивят своей свежестью и энергией! Этот вечер станет идеальной возможностью насладиться музыкой группы, которая за многие годы завоевала сердца зрителей от Владивостока до Калининграда. СерьГа — для настоящих ценителей музыки!