Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане». Концерт-лекция

Абонемент для подростков в Новой Опере

Новая Опера запускает специальный абонемент для подростков и их родителей на большой сцене. Этот уникальный проект стал результатом совместных усилий музыковеда и лектора Ярослава Тимофеева и музыкального руководителя Новой Оперы Фёдора Безносикова.

Как понять оперу?

На первом концерте цикла «Путеводитель по опере» гости смогут узнать, как правильно слушать оперу. Ярослав Тимофеев расскажет о правилах восприятия музыкального жанра и о том, как литературные произведения превращаются в оперные либретто. Посетители услышат фрагменты четырех оперных шедевров, исполняемых солистами и оркестром Новой Оперы под управлением Фёдора Безносикова.

Вторая музыкальная встреча

Второе мероприятие посвящено опере «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это произведение, которое стало классикой, погрузит зрителей в мир волшебных сюрпризов и ярких эмоций.

Опера как культурный центр

Во многих европейских столицах, включая Москву, оперные театры занимают знаковое место в архитектурном ландшафте. Этот статус сохраняется и сегодня, когда опера остается важной частью культурной жизни. Даже в эпоху цифровых развлечений она не перестает привлекать зрителей.

Подготовка к посещению оперного театра

Современные зрители, впервые знакомящиеся с оперным театром, могут столкнуться с рядом вопросов: как услышать главное в оперной партитуре, разобрать замысел режиссера и отличить высшее исполнение от посредственного. Цикл концертов «Путеводитель по опере» поможет ответить на эти вопросы. Четыре экскурсии по оперным шедеврам подготовят зрителей к самостоятельным походам в театр, а также откроют для детей мир музыки и театра, пробуждая в них способность сопереживать.