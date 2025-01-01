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Аленький цветочек
Билеты от 1200₽
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сказка для оркестра и чтеца 

Театр Вахтангова приглашает юных зрителей на волшебное представление — сказку для оркестра и чтеца «Аленький цветочек». Это новая интерпретация известной истории о русских Красавице и Чудовище, которая обещает стать незабываемым событием.

Музыка и творчество

Сказка будет сопровождаться уникальным песочным шоу, созданным специально для театра. Музыку к «Аленькому цветочку» написал современный композитор и дирижер Андрей Рубцов, а музыкальным руководителем выступает Татьяна Агаева.

Текст Сергея Аксакова был переработан, что позволило придать повествованию необходимую динамику. В результате, «Аленький цветочек» стал оригинальным и целостным произведением. Композитор смог создать яркие и запоминающиеся музыкальные образы, которые точно иллюстрируют происходящие события на сцене.

Отзыв артиста Александра Олешко

Александр Олешко, который будет читать сказку, поделился своими эмоциями: Читать сказки с оркестром — это особое творческое счастье! Но в случае с «Аленьким цветочком» и волшебной музыкой, которую написал Андрей Рубцов, это умноженные в сто раз радость и восторг! Талантливый композитор, удивительный дирижер, добрый, честный, хороший человек! Все эти качества можно услышать в музыке! Я точно знаю, что и взрослые, и дети станут чуть счастливее и захотят прослушать эту сказку и эту музыку еще не раз!

Об авторе музыки

Андрей Рубцов — талантливый композитор и дирижер, окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу дирижирования, а затем аспирантуру Королевской академии музыки в Лондоне. Его работы отличаются яркостью и эмоциональной насыщенностью, что делает каждое представление уникальным.

Не упустите возможность окунуться в мир сказки и музыки! Ждем вас на «Аленьком цветочке» в Театре Вахтангова!

В ролях
Александр Олешко
Александр Олешко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
12:00 от 1200 ₽

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