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Аленький цветочек
Билеты от 800₽
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Самый своевременный отечественный балет 0+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Совместная постановка театра «Кремлевский балет» и Московской государственной академии хореографии

Эта совместная постановка театра «Кремлевский балет» и Московской государственной академии хореографии представляет собой настоящий праздник для зрителей всех возрастов. Красочные декорации, великолепные костюмы и выразительная хореография оживляют волшебный мир балета, в котором яркие образы и классическое искусство соединяются в гармонии.

Сказка для всей семьи
Балет в двух действиях — это волшебная сказка, которая подойдёт как для детей, так и для взрослых. Детям спектакль будет интересен благодаря сказочному сюжету, полному магии и приключений. Для взрослых же это шанс вновь встретиться с любимой русской сказкой о победе Добра над Злом, знакомой с детства, в новой, захватывающей постановке.

Классика и волшебство на сцене
Зрители смогут насладиться не только замечательной хореографией, но и всем богатством классического балета, который всегда способен захватить и удивить.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
16:00 от 800 ₽

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