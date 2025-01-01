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Мое счастливое детство
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мое счастливое детство

Спектакль Мое счастливое детство

Постановка
МОСТ 6+
Режиссер Евгений Славутин
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Моё счастливое детство» в Театре МОСТ

Художественный руководитель Театра МОСТ Евгений Славутин представляет новую постановку «Моё счастливое детство». Это жизнерадостное представление погружает зрителей в мир, где актуальны вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо.

О спектакле

Спектакль выполнен в лучших традициях советского цирка и наполнен добротой. Актёры, играющие роли солнечных клоунов, создают атмосферу радости и веселья, что делает постановку особенно привлекательной для детей и их родителей.

Назад в счастливое детство

«Моё счастливое детство» отправляет современных детей в воспоминания их бабушек и дедушек, создавая волшебный мост между поколениями. Зрители смогут увидеть, как мечты и надежды прошлых лет воплощаются в ярких сценах и увлекательных сюжетах.

Почему стоит посетить

Этот спектакль не только развлекает, но и помогает задуматься о ценностях, о том, что действительно важно в жизни. Приходите в Театр МОСТ, чтобы насладиться этим уникальным опытом и подарить себе и своим близким кусочек счастья!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
15:00 от 1200 ₽
8 ноября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Мое счастливое детство Мое счастливое детство Мое счастливое детство Мое счастливое детство Мое счастливое детство Мое счастливое детство Мое счастливое детство

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