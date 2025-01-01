Меню
Александр Серов
Александр Серов

6+
О концерте

Новый концерт Александра Серова: искренность и лирика

На сцене вновь предстает народный артист России Александр Серов. В его концерте прозвучат легендарные хиты, включая знаменитую песню «Я люблю тебя до слез», которая стала символом настоящих человеческих отношений.

Творческий путь артиста

Александр Серов завоевал сердца слушателей за сорок лет своей карьеры, собирая аншлаги в сотнях залов. Его музыка пронзительна и трогательна, она отражает хрупкое чувство любви. Артист умело передает эмоции через свои песни, обеспечивая зрителям уникальный опыт.

Для кого этот концерт

Концерт будет интересен тем, кто ценит лирическую музыку и искренние исповедальные тексты. Это возможность насладиться живым исполнением и обрести новый взгляд на знакомые произведения.

Не упустите шанс!

Присоединяйтесь к этому музыкальному событию и ощутите магию исполнения Александра Серова на сцене.

В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 2000 ₽
10 марта вторник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2000 ₽

