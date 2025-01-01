Меню
Благотворительный стендап-концерт
Билеты от 1500₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Благотворительный стендап-концерт в Standup Café

Приглашаем вас на уникальное событие — благотворительный стендап-концерт в Standup Café. Это мероприятие обещает быть не только увлекательным, но и полезным. Все собранные средства пойдут на поддержку детей, нуждающихся в медицинской помощи.

Что вас ждет?

Вечер станет площадкой для известных комиков, которые готовы поделиться своим юмором и поднять настроение всем присутствующим. В программе выступления как опытных мастеров стендапа, так и молодых талантов, готовых удивить зрителей своими оригинальными шутками.

Зачем мы собираем средства?

Цель мероприятия — помочь детям, которым необходима медицинская помощь, на которую не хватает средств. Каждый билет, купленный на концерт, — это вклад в их здоровье и будущее. Мы верим в силу совместных усилий и стремимся сделать мир лучше.

Интересные факты о стендапе

  • Стендап как жанр появился в Америке в середине 20 века и с тех пор стал популярным по всему миру.
  • Важной частью успешного выступления является не только хорошая шутка, но и умение комика взаимодействовать с аудиторией.
  • Многие комики начали свою карьеру в клубах и небольших кафе — таких как Standup Café.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного вечера! Мы ждем вас в Standup Café на благотворительном стендап-концерте, чтобы вместе смеяться и делать добро.

Расписание

29 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 1500 ₽

