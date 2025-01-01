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Группа Стаса Намина «Цветы»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Группа Стаса Намина «Цветы»

Группа Стаса Намина «Цветы»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Легенда советского рока

Группа «Цветы» — одна из самых известных и ярких рок-групп Советского Союза, образованная в 1969 году под руководством Стаса Намина. Она сыграла ключевую роль в развитии рок-музыки в СССР и является одной из пионеров отечественного рок-движения.

Музыкальная карьера и влияние

«Цветы» быстро стали популярными благодаря своему уникальному звучанию, сочетающему элементы рок-н-ролла, блюза и поп-музыки, а также своим ярким и содержательным текстам. Группа обрела поклонников как среди молодежи, так и среди старшего поколения. В репертуаре группы можно найти как авторские песни, так и кавер-версии мировых рок-хитов, что сделало их выступления ещё более привлекательными для публики.

Стас Намин: лидер и вдохновитель

Стас Намин, основатель и лидер группы, стал одной из ключевых фигур в российской рок-музыке. Его харизма, творческое видение и лидерские качества помогли группе добиться таких успехов. Он активно развивал творчество не только «Цветов», но и был вовлечён в создание и развитие рок-сцены в Советском Союзе.

Наследие «Цветов»

Группа «Цветы» оставила значительное наследие в истории отечественной рок-музыки. Многие песни коллектива стали настоящими хитами и до сих пор любимы поклонниками.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
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20:30 от 2000 ₽
21 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽
16 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽

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