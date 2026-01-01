Квинтет Сергея Архипова

Новый джазовый вечер с Сергеем Архиповым в клубе Игоря Бутмана

Молодой джазовый вокалист и его группа представят уникальную программу, в которой прозвучат как мировые джазовые классики, так и песни советских композиторов в авторских аранжировках. Это станет великолепной возможностью насладиться музыкой разных эпох в аранжировках, которые будут звучать свежо и оригинально.

О артисте

Сергей Архипов — талантливый музыкант, который активно занимается музыкой уже почти 10 лет. Его путь в мир музыки начался еще во время учёбы в морской академии, когда он всерьёз увлёкся эстрадно-джазовым искусством. После завершения обучения в музыкальном колледже в Новосибирске Сергей переехал в Москву, где стал учеником народной артистки России Ларисы Долиной в МГИК.

Архипов выступал на одной сцене с такими известными музыкантами, как Сергей Жилин, Анатолий Кролл и Борис Фрумкин. Он является лауреатом множества джазовых конкурсов и принимал участие в шоу «Голос», что только подчеркивает его профессионализм.

Репертуар вечера

В программе концерта будут звучать композиции таких легенд джаза, как Kurt Elling, Mel Torme и Nat King Cole, а также песни советской эпохи в авторских интерпретациях. Особенностью Сергея является его умение аккомпанировать себе на различных музыкальных инструментах, что добавляет уникальности его выступлениям.

Не пропустите этот джазовый вечер, который обещает быть насыщенным и вдохновляющим для всех ценителей качественной музыки!