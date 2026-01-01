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Квинтет Сергея Архипова
Киноафиша Квинтет Сергея Архипова

Квинтет Сергея Архипова

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый джазовый вечер с Сергеем Архиповым в клубе Игоря Бутмана

Молодой джазовый вокалист и его группа представят уникальную программу, в которой прозвучат как мировые джазовые классики, так и песни советских композиторов в авторских аранжировках. Это станет великолепной возможностью насладиться музыкой разных эпох в аранжировках, которые будут звучать свежо и оригинально.

О артисте

Сергей Архипов — талантливый музыкант, который активно занимается музыкой уже почти 10 лет. Его путь в мир музыки начался еще во время учёбы в морской академии, когда он всерьёз увлёкся эстрадно-джазовым искусством. После завершения обучения в музыкальном колледже в Новосибирске Сергей переехал в Москву, где стал учеником народной артистки России Ларисы Долиной в МГИК.

Архипов выступал на одной сцене с такими известными музыкантами, как Сергей Жилин, Анатолий Кролл и Борис Фрумкин. Он является лауреатом множества джазовых конкурсов и принимал участие в шоу «Голос», что только подчеркивает его профессионализм.

Репертуар вечера

В программе концерта будут звучать композиции таких легенд джаза, как Kurt Elling, Mel Torme и Nat King Cole, а также песни советской эпохи в авторских интерпретациях. Особенностью Сергея является его умение аккомпанировать себе на различных музыкальных инструментах, что добавляет уникальности его выступлениям.

Не пропустите этот джазовый вечер, который обещает быть насыщенным и вдохновляющим для всех ценителей качественной музыки!

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В других городах
Сентябрь
23 сентября среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7

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