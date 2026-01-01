Спектакль Мышонок Криспи

Мюзикл о мышонке, мечтающем стать храбрецом

В Театре «Живой» пройдет мюзикл для детей, в центре которого находится трусливый мышонок Криспи, мечтающий стать храбрецом. На чердаке своего дома он создал лабораторию для изобретения эликсира храбрости и, чтобы найти нужную формулу, ему помогают необычные друзья: отважный попугай-пират Чико и глуповатый голубь Гуля.

Динамика и интерактивность

Спектакль привлекает не только увлекательным сюжетом, но и ярким и динамичным действом. В нем задействован живой звук от ансамбля музыкантов, играющих на скрипке, фортепьяно, флейте и бас-гитаре. Это создаст особую атмосферу и сделает представление еще более интересным для зрителей.

О реализации проекта

Эта постановка осуществлена при поддержке гранта Союза театральных деятелей России 2015 года, что подтверждает ее высокое качество и значимость для детского репертуара театра.

Мюзикл обещает стать запоминающимся событием для всех гостей, предпочитающих интерактивные представления и веселые истории о дружбе и приключениях.