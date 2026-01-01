Александр Фисейский, орган

Классика Баха: хоральные прелюдии в центре внимания

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — исполнение 18 хоральных прелюдий И. С. Баха. Этот концертовый вечер подарит вам возможность насладиться шедеврами величайшего композитора в исполнении выдающихся музыкантов.

Программа вечера

В рамках концерта вы сможете услышать следующие произведения:

I. Komm, Heiliger Geist, BWV 651

II. Komm, Heiliger Geist, BWV 652

III. An Wasserflüssen Babylon, BWV 653

IV. Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

V. Herr Jesu Christ dich zu uns wend, BWV 655

VI. O Lamm Gottes unschuldig, BWV 656

VII. Nun danket alle Gott, BWV 657

VIII. Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658

IX. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

X. Nun komm der Heiden Heiland, BWV 660

XI. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661

XII. Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662

XIII. Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663

XIV. Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 664

XV. Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665

XVI. Jesus Christus, unser Heiland, BWV 666

XVIII. Vor deinen Thron tret' ich, BWV 668

Каждая из прелюдий — это отдельный музыкальный мир, богатый эмоциями и глубиной. Уникальная структура и гармония произведений Баха привлекают слушателей на протяжении веков, поэтому это событие станет настоящим праздником для ценителей классической музыки.

