Александр Фисейский, орган
Билеты от 400₽
Александр Фисейский, орган

6+
О концерте

Классика Баха: хоральные прелюдии в центре внимания

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — исполнение 18 хоральных прелюдий И. С. Баха. Этот концертовый вечер подарит вам возможность насладиться шедеврами величайшего композитора в исполнении выдающихся музыкантов.

Программа вечера

В рамках концерта вы сможете услышать следующие произведения:

  • I. Komm, Heiliger Geist, BWV 651
  • II. Komm, Heiliger Geist, BWV 652
  • III. An Wasserflüssen Babylon, BWV 653
  • IV. Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
  • V. Herr Jesu Christ dich zu uns wend, BWV 655
  • VI. O Lamm Gottes unschuldig, BWV 656
  • VII. Nun danket alle Gott, BWV 657
  • VIII. Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658
  • IX. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
  • X. Nun komm der Heiden Heiland, BWV 660
  • XI. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661
  • XII. Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662
  • XIII. Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663
  • XIV. Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 664
  • XV. Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665
  • XVI. Jesus Christus, unser Heiland, BWV 666
  • XVIII. Vor deinen Thron tret' ich, BWV 668

Каждая из прелюдий — это отдельный музыкальный мир, богатый эмоциями и глубиной. Уникальная структура и гармония произведений Баха привлекают слушателей на протяжении веков, поэтому это событие станет настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Место и время

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет насладиться музыкальными произведениями в их исконном звучании. Более подробная информация о месте проведения и времени начала представления будет объявлена дополнительно.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Откройте для себя мир Баха заново!

Март
28 марта воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

