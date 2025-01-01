Меню
Тема Емельянов. Стендап концерт
18+
Возраст 18+
О концерте

Тема Емельянов: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Поклонники качественного юмора смогут насладиться стендап-концертом известного комика Темы Емельянова в уютной атмосфере Standup Club на Трубной.

О комике

Тема Емельянов – один из самых ярких представителей современного стендапа. Он радует зрителей остроумными шутками и непринужденным общением на сцене. Его стиль сочетает острое наблюдение за повседневностью с долей самоиронии.

Что ожидать от вечера

На концерте зрителей ждет множество свежих историй и шуток. Тема мастерски владеет искусством взаимодействия с залом, что делает его выступления уникальными. Вы сможете не только посмеяться, но и почувствовать атмосферу дружелюбного общения.

Удобное расположение

Standup Club на Трубной расположен в центре города, что делает его доступным для всех желающих. Комфортная обстановка и хорошая акустика создают идеальные условия для восприятия выступления.

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера с Темой Емельяновым. Приходите, и готовьтесь смеяться до слез!

Декабрь
12 декабря пятница
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

