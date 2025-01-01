Музыкальное лото в Москве со стендап комиком

Музыкальное лото: веселье и хиты в центре Москвы

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие — музыкальное лото с участием стендап-комиков от Moscow StandUp Show! Это не просто игра, а вечер, полный смеха, музыки и призов.

Что вас ожидает?

В течение вечера у вас будет возможность не только насладиться атмосферой веселья, но и исполнить свои любимые хиты. Кроме того, вы сможете выиграть замечательные призы:

Билеты на стендап-шоу в Москве

Билеты на мастер-класс от комиков

Подарки от бара и партнеров проекта

Формат мероприятия

Каждую неделю музыкальное лото проходит в уютных заведениях в центре Москвы. Вот как это работает:

На входе каждый участник получает уникальный бланк. Вместе с ведущим-комиком гости тянут бочонки из мешка, к каждому из которых привязана популярная песня. Когда звучит песня, все участники поют, а затем ищут ее на своих бланках, зачеркивая найденные песни. Первые участники, которые зачеркивают все песни в линию, две линии или весь бланк, получают призы.

Почему это стоит посетить?

Музыкальное лото — это идеальное время для веселого общения с друзьями или знакомыми. Скучать здесь не получится — атмосфера дружного праздника и участие привлекательного ведущего-комика делают вечер поистине незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и провести время с пользой в компании единомышленников и любителей музыки!